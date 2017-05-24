التقت اليوم الاربعاء، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدا من جمهورية التشيك، ضم الوفد توماس جروليخ، عضو مجلس الشيوخ التشيكي، والسيدة فيكتوريا كوخينيوفا، سفيرة التشيك في القاهرة رئيس لجنة الدانماركيين المقيمين في الخارج.

أعربت “مكرم” عن اهتمامها بالتعاون في قضايا الهجرة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة على مدى ما يقرب من عامين منذ نشأة الوزارة نجحت في مد جسور التعاون بين المصريين في الخارج والوطن الأم .

كما أوضحت “مكرم” أن الوزارة تسعى لوضع قواعد بيانات للاستفادة من المهاجرين وخبراتهم، فضلا عن إطلاق مبادرة “التسجيل للتأمين” لعمل تأمين صحي للمصريين في الخارج.

وأعرب الوفد عن شكره لاستقبال الوزيرة، كما أثنى على التجربة المصرية في وجود وزارة للهجرة تهتم بشئون المصريين في الخارج، مضيفا أنهم يطمحون إلى تطبيق ذلك والاستفادة من التجربة المصريين واستغلال الخبرات التشيكية، حيث يقوم بذلك حالبا وزارتي التجارة والصناعة والداخلية.