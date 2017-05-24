الناتو: لا أدلة على دعم روسيا لطالبان

أعلن ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء أن الحلف لم يرَ أية أدلة على دعم روسيا لحركة طالبان الأفغانية.

وأوضح ستولتنبيرج في تصريح صحفي: “لقد رأينا التقارير، ولكننا لم نلمس فيها أي أدلة قطعية على دعم روسيا المباشر لحركة طالبان”.

ودعا ستولتنبيرج موسكو إلى المشاركة “في العملية السلمية التي، يقودها الأفغان والهادفة إلى تحقيق المصالحة عبر المفاوضات”.

ومن الجدير بالذكر أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية أكدت يوم 23 مايو أن البنتاجون لا يملك أيضا أدلة تثبت تزويد روسيا حركة طالبان في أفغانستان بالأسلحة أوالأموال.