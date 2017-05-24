محافظ القاهرة يضع حجر أساس مشروع "أهالينا" للإسكان الاجتماعي2017-05-24 14:38:53
قام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة، بوضع حجر الأساس لمشروع الإسكان الاجتماعي (أهالينا) بنطاق حي السلام أول، في إطار قيام المحافظة بتنفيذ مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها، ورفع المستوى المعيشي لهم، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي .
وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع (أهالينا) من المشروعات الجديدة بالقاهرة في إطار مشروعات تطوير المناطق العشوائية، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية، وتنفيذها بتمويل من البنك الأهلي المصري وتبرعات من رجال الأعمال ومستثمرين.
وقال إن المشروع، المقام على مساحة 9,5 فدان، تم تخصيصها بمعرفة المحافظة، لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ، ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دورا، بإجمالي 1064 وحدة سكنية بمساحة 75 م2 ، تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى إنشاء 216 محل تجاري مع إقامة مول تجاري على مساحة 4400 م2، كما روعي إنشاء مدرسة ومركز طبي ومسجد يسع لعدد 700 مصلي، وقاعة مناسبات، وكذلك سوق تجاري من دورين مع إنشاء ملعب خماسي ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات .
وأوضح أنه تم إسناد أعمال التصميمات وتنفيذ الرسوم المعمارية والإنشائية ومرافق المشروع والإشراف على تنفيذ المشروع لكلية الهندسة جامعة عين شمس لخبرتها العميقة في مجال التصميمات والاستشارات الهندسية، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 18 شهرا، وقد تم مراعاة تنفيذ المشروع بمعرفة 12 شركة مقاولات من الشركات الوطنية والمشهود لها بالخبرة والكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك لخلق روح التنافس بينهم مع سرعة إقامة المشروع ونقل السكان إليه.
وأشار المحافظ إلى أن الأرض كانت تستغل كمخزن لشركة الصرف الصحي ومنطقة مخلفات وفرز للقمامة وتربية الماشية والماعز، وتم رفع المواسير الضخمة الخاصة بالصرف الصحي ومخلفات تقدر بحوالي 48 ألف متر3 لتسليم الأرض لشركات المقاولات للبدء في الأعمال .
ووجه المحافظ الشكر والتحية لرجال الأعمال لمساهمتهم بالمشروع بجانب البنك الأهلي المصري الممول الرئيسي والغرفة التجارية بالقاهرة ، وغرفة صناعة مواد البناء ،والعديد من الشركات .
كما وجه التحية لوزارة الدفاع ورجال القوات المسلحة الذين لا يتوانون في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على مواطني القاهرة بصفة خاصة وجمهورية مصر العربية بصفة عامة حيث يساهموا مع المحافظة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على عشوائيات المناطق الخطرة بالقاهرة بتنفيذ أكثر من مشروع من خلال الهيئة الهندسية والإشغالات العسكرية، وأخيراً المنطقة المركزية العسكرية .
شهد الاحتفال اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندس أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وعدد من ممثلي المجتمع المدني وشركات المقاولات، وشباب المحافظة .
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