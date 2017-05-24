قام محافظ المنيا عصام البديوي ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الدكتور حسام رزق، ورئيس الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي اللواء عادل نصحي بوضع حجر الأساس لمشروع لؤلؤة المنيا الجديدة الذي يقام على مساحة 70 فدانا وتنفذه جمعيات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم “الأربعاء”، إن مشروعات الإسكان التي تنفذها جمعيات الإسكان تسهم بشكل كبير في الخروج من الحيز العمراني الضيق إلى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن المحافظة أقدمت على تنفيذ مشروع مدينة بني مزار الجديدة وهناك دراسات لتوسع عمراني جديد في ملوي من خلال أحد المشروعات الكبرى على مساحة 560 فدانا في مدخل قرية البرشا.

ومن جانبه قال الدكتور حسام رزق إن محافظة المنيا واعدة جدا في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة لجمعيات الإسكان في المنيا من خلال مشروع حضاري تم تخطيطه وتصميمه بشكل راق يستفيد منه أبناء المحافظة وسيتم العمل على افتتاحه في أقرب وقت.

واستعرض نماذج المشروع والمخطط العام له حيث يقام على مساحة 70 فدانا بجوار مشروع ابني بيتك، مشيرا إلى أن هناك 24 قرية مدرجة في مخطط الدولة كظهير صحراوي لمحافظة المنيا منها 6 قرى تم تنفيذ كافة المرافق بها وجاري إتمام إجراءات نقل الولاية للمحافظة.

وقد عقد المحافظ ورئيس الهيئة اجتماعا مع رؤساء جمعيات الإسكان بالمحافظة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وتم توزيع خطابات الإحداثيات للجمعيات المخصص لها أراض بالمشروع.