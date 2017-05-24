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طرح أفيش "هاني هز الجبل"
هاني هز الجبل

طرح أفيش "هاني هز الجبل"

2017-05-24 14:42:16

طرحت الشركة  المنتجة لبرنامج “هاني هز الجبل” للفنان هاني رمزي، أفيش البرنامج الذي سينطلق في شهر رمضان القادم.

والبرنامج من نوعية برامج المقالب والتى اعتاد هانى على تقديمها فى الفترة الاخيرة.

وظهر هانى رمزى على الافيش وهو يمسك بميدالية وبها سيارة وداخلها رجل وامرأة يصرخان.

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