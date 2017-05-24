"الخطوط الجوية الليبية": خسرنا مئات الملايين بسبب الأوضاع السياسية والأمنية2017-05-24 14:42:50
أكد عبد العاطى المشيخي نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الليبية، أن الشركة خسرت مئات الملايين من الدولارات بسبب الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية فى البلاد.
وقال المشيخي ، في تصريحات صحفية اليوم، خلال إستلام الشركة إحدى طائراتها عقب صيانة لمدة عامين فى ألمانيا بسبب أحداث مطار طرابلس 2014م بحضور أعضاء من المجلس الرئاسى ومجلس النواب ووكلاء وزارة التجارة والاقتصاد ورئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية اليوم بمطار معتيقة.
وتابع المشيخى قائلا:- إننا نستلم اليوم طائرة الخطوط الليبية سى أر جى ، والتى اصيبت فى احداث مطار طرابلس لتضاف الى اسطول شركة الخطوط الليبية .
واضاف اننا نسعى مع نهاية العام الحالى لعودة ثلاث طائرات أخرى من الصيانة بأوروبا ايرباص ، من نوع 320 ، و330 ايرباص ، لتضاف الى الاسطول الليبيى.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الليبية إلى أن الشركة تضررت كثيرا فى احداث 2011 ، واحداث المطار فى عام 2014م حيث تضررت مجموعة كبيرة من طائرات الشركة وايضا تدمير طائرات اخرى ، لافتا أن اكثر من 50% من الطائرات التى تضررت قد تم إصلاحها وسوف تدخل الخدمة خلال الفترة القادمة .
ونوه الميشخى بان شركة الخطوط الليبية قد وقعت اتفاقا مع المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بنقل 7 آلاف حاج الى المملكة العربية السعودية لهذا العام وللعام الثالث على التوالى ، مؤكدا اننا نعمل ونسابق الزمن لتطوير الخطوط الليبية والعودة الى سابق .
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