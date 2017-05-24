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نجيب ساويرس: استثمر في مصر لأنها وطني
نجيب ساويرس‎

نجيب ساويرس: استثمر في مصر لأنها وطني

2017-05-24 14:36:13

بدافع الوطنية البحتة، أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، أنه يقوم بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لأنها وطنه، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه على تويتر عن سبب قيام ساويرس بالاستثمار في مصر، التي وصفها المتابع بأنها تعاني من الاضطرابات.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة ردًا على استثماره في مصر قائلا: “إنها وطني...”.

الأمر الذي دفع نشطاء تويتر إلى الإشادة برده وتشجيعه، فقال محمود عودس: “عاش يا نجيب”.

ورد عماد عبد الغني: “راجل صعيدي ابن أصل...”.

وعلقت عفاف وهبة صادق: “إجابة رائعة.. التطبيق على الواقع يثبت صدق الانتماء”.

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