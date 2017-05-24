أعرب الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب “تيار المحبة” التونسي، عن تخوفه من الأحداث التي تشهدها مدينة “تطاوين” التونسية، معتبرا إياها بأنها “وسيلة لإنقاذ النظام البورقيبي” – على حد تعبيره.

وقال الهاشمي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “خافوا من تطاوين. أرعبتهم. لذلك، كما ضحوا ببن علي في 2011 لإنقاذ النظام البورقيبي الظالم التابع لفرنسا والابقاء عليه، يضحون بنفر منهم اليوم”.

يذكر أن مدينة تطاوين التونسية تشهد مظاهرات احتجاجية مطالبة بتخصيص جزء من أرباح شركات البترول لها.