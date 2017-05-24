تنفيذ نحو 3 آلاف قرار إزالة واسترداد 70 ألف فدان من أملاك الدولة والأراضي الزراعية2017-05-24 14:46:31
واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية.
وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات المعنية .. حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة، البحيرة، الأقصر، أسوان، الدقهلية، السويس، المنيا، قنا، الشرقية، الغربية، أسيوط، سوهاج ، شمال سيناء، العديد من الحملات لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون..
وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ ألفي و700 قرار إزالة ، واسترداد 70 ألف فدان من أملاك الدولة والأراضي الزراعية..
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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