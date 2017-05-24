وزير الصحة يهنئ مرشح اثيوبيا الفائز بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

أعرب الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة و السكان , عن خالص تهانيه بفوز وزير خارجية إثيوبيا السابق تادروس أدهانوم، بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، بعد تفوقة فى جولة الاعادة أمس .

وأوضح وزير الصحة أن المرشح الفائز لدية من خبرات سياسية سابقة وقنوات تواصل مفتوحة من خلال تقلده عدة مناصب والتى ساهمت بشكل كبير فى مد جسور التواصل والتعاون ليصبح محل أنظار لدى أغلب الدول , معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

واكد أن هذا الفوز فخراً للقارة الافريقية بأكملها ، ودليلًا على قدرة أبنائها في تولي أرفع المناصب في كافة المنظمات الدولية، مهنئًا حكومة وشعب دولة إثيوبيا الشقيقة بهذا الفوز الكبير والهام.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لترشيح وزير خارجية إثيوبيا السابق لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

والجدير بالذكر ان الدكتور أحمد عماد الدين قد التقى بالمرشح الاثيوبى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم ١٥ مايو الماضى مقدما الدعم الكامل لة مؤكداً على حرص الجانب المصري فى حصول القارة الأفريقية علي نصيب عادل من المناصب الدولية الهامة بما يحفظ ويدعم المصالح المشتركة لأفريقيا علي الساحة الدولية .