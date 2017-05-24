تفاصيل احتفال البرلمان المصري بـ«يوم أفريقيا».. غداً2017-05-24 14:32:01
كشفت مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، تفاصيل احتفال البرلمان غدا الخميس بذكرى يوم إفريقيا، والتي تحل في 25 مايو.
وأشارت إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل سفراء الدول الإفريقية الموجودين في مصر للمشاركة في الاحتفال الذي يترأسه الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وبحضور الوكيلين، ونواب اللجنة الإفريقية.
وقال النائبة مي محمود: هذه أول مرة يتم توجيه الدعوة لسفراء الدول الإفريقية للحضور إلى البرلمان للمشاركة في هذه الاحتفالية.
وعن حضور ممثلين عن الحكومة في هذا الاجتماع، أكدت أنه لم يتم تأكيد حضور أيا من مسئولي الحكومة للمشاركة في تلك الاحتفالية.
وأوضحت النائبة أن الاحتفالية ستتضمن الحديث عن العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية، وسبل فتح مجالات و سبل فتح مجالات للتعاون في القطاعات المختلفة، انطلاقا من توجيهات الرئيس في حديثه عن إفريقيا، وضرورة فتح أفاق جديدة للتعاون مع القارة السمراء.
يشار إلى أن 25 مايو يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والذي تم سنة 1963، وتحولت بعد ذلك إلى الاتحاد الأفريقي عام 2001.
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