محافظ المنيا يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية نتائج حملات الإزالة2017-05-24 14:45:39
بحث عصام البديوي محافظ المنيا، النتائج التي أسفرت عنها حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في الفترة من 17 وحتى 23 مايو خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة وعدد من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدى عليها، للوقوف على نسب تنفيذ حملات الإزالة والمساحات التي تم حصرها واستردادها، وكذلك الأراضي التي تم تقنين أوضاعها خلال تلك الفترة، وإيجاد آلية لأية معوقات تواجه القائمين على تنفيذ الإزالات.
وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل الوحدات المحلية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في استرداد وحصر أراضي أملاك الدولة، موجها بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات الإزالة على الطريق الصحراوي الشرقي بالتوازي مع الطريق الصحراوي الغربي.
كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، فإذا كانت الأرض مقام عليها منازل مأهولة بالسكان أو مصنع يعمل به عدد من المواطنين يتم تقنين أوضاعه، كذلك الحال إذا كان واضع اليد جاد وقام بزراعة الأرض المتعدى عليها فيتم تقنين وضعه، أما واضع اليد غير الجاد والساعي في الاتجار بأملاك الدولة فسوف يتم سحب الأرض منه فورًا وإعادتها لولاية الدولة .
وكلف المحافظ رئيس مدينة المنيا بإزالة جميع الإشغالات الواقعة على الكورنيش وإبرام عقد جديد مع أصحاب الأكشاك يحدد فيه المساحة المخصصة للكشك وعدد الكراسي المسموح بها، وفي حالة المخالفة لذلك يعتبر العقد لاغيا، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وحفاظاً على المساحات الخضراء المخصصة من أجل الترفيه والترويح عن المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات وإزالتها والمضي قدما نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا على وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي، ورفع كافة مظاهر وضع اليد ووضع لافتات فوق الأراضي تشير إلى أن هذه الأراضي أملاك دولة.
وكان المحافظ قد قرر تشكيل وحدة بكل مركز ومدينة تتبع إدارة الأملاك وتختص بالمرور على الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها واستردادها وإبلاغ مجلس المدينة عن أي حالة تعدي أراضي أملاك الدولة سواء الواقعة داخل الزمام أو التي تم استردادها من المتعدي، وإعداد تقرير شهري عن نتائج المرور والملاحظات التي تم تسجيلها والإجراءات التي اتخذت حيالها للحفاظ على أملاك الدولة.
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين»
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف ...Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
ليبرمان: إسرائيل لا تحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المستوطنات
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان اليوم الاربعاء ان اسرائيل لا تحتاج الى تصريح من واشنطن لبناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقال ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
الأرصاد : طقس لطيف الخميس على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الخميس / طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ، مائل لحرارة على جنوب الصعيد ...Wed, 24 May 2017 10:15:45 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT