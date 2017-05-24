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السعودية تحجب مواقع الإعلام القطرية
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السعودية تحجب مواقع الإعلام القطرية

2017-05-24 14:29:33

حجبت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، مواقع الإعلام القطرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك قنوات “الجزيرة” والمواقع الالكترونية للصحف القطرية.

وجاء الحظر السعودي على المنافذ الإعلامية القطرية بسبب تصريحات أمير قطر، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين.

وحاول مراسل “سكاي نيوز عربية” في العاصمة الرياض تصفح أحد مواقع الإعلام القطرية دون جدوى.

وظهرت له رسالة، جاء فيها “عفوا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام”.

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