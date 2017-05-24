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البنك المركزي يعلن مواعيد العمل في رمضان
طارق عامر محافظ البنك المركزي

البنك المركزي يعلن مواعيد العمل في رمضان

2017-05-24 14:28:40
أش أ

قرر البنك المركزي تقليص ساعات العمل بجميع وحدات الجهاز المصرفي خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار البنك - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى أن ساعات العمل بالنسبة للموظفين ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وبالنسبة للجمهور ستبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

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