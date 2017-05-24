بيسكوف: روسيا وتركيا تواصلان العمل لإزالة كافة القيود على التجارة بينهما2017-05-24 14:31:37
أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو وأنقرة مستمرتان في العمل على رفع ما تبقى من القيود على التجارة بين البلدين.
وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - معلقا على فرض تركيا قيود جديدة على استيراد القمح وزيت عباد الشمس من روسيا: “بالفعل، هناك قيود. أنتم تعلمون أنه لا تزال هناك بعض القيود من الجانب الروسي لأسباب معروفة، والتي تم توضيحها بقدر كبير من التفصيل للرئيس التركي خلال الاتصالات الأخيرة في سوتشي. تجري الاتصالات والمحادثات مع الجانب التركي”.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش ونظيره التركي محمد شيمشك، قد وقعا أمس الأول الإثنين، على بيان مشترك، ينص على رفع القيود في مجال التجارة بين البلدين.
وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي استئناف استيراد القمح الروسي، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، عن توصلهما إلى اتفاق لرفع القيود عن التجارة البينية.
وكانت تركيا قد استبعدت روسيا من قائمة الدول المعافاة منتجاتها الزراعية من الرسوم الجمركية في مارس الماضي، مما أعاد إلى الواجهة الخلافات الاقتصادية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد اعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حادث إسقاط القاذفة الروسية فوق سوريا، قد أوعز إلى الحكومة الروسية ببدء عملية تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، بعد فرض روسيا اعتبارا من أول يناير 2016، عدداً من القوانين والتدابير والإجراءات ضد تركيا، إضافة إلى الحظر على توريد المواد الغذائية من تركيا، ولا سيما الخضار والفواكه والمواد الخام واللحوم الملونة والأزهار، وعلقت العمل بنظام السفر بدون تأشيرة مع تركيا، وفرضت قيوداً على أنشطة المواطنين الأتراك الذين يعملون في روسيا.
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