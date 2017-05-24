الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على خطاب الرئيس عباس دليل على غياب شريك السلام2017-05-24 14:35:04
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الذي شنه نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الحاخام العنصري ايلي بن دهان على خطاب الرئيس محمود عباس، الذي أدلى به في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة بيت لحم أمس . مؤكدة أن الهجوم على الخطاب دليل على غياب شريك السلام الإسرائيلي”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم : يعبر دهان مجدداً عن مواقفه المتطرفة وفاشيته غير المسبوقة وكراهيته للفلسطينيين، وعن أيديولوجيته الظلامية المتطرفة، خاصة عندما قال “إن الأرض التي يتحدث عنها عباس هي أرض يهودية، وليست أرضه، ولا يوجد احتلال، ومن يحتل الضفة هم الفلسطينيون، وإسرائيل عادت لأرضها، وشعبها”.
وأعربت الوزارة عن أملها أن يسمع الرئيس الأمريكي هذا الموقف التحريضي، ليرى حجم الحقد، والكراهية، والعداوة، التي يعبر عنها المسؤولون الإسرائيليون، من أمثال نائب وزير الحرب الإسرائيلي المعروف بمواقفه اللا سامية والمتطرفة، الذي لطالما أكد رفضه لتقديم أية تسهيلات للفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج”، وهو الذي اقترح في يونيو 2016 “مبادرة” سياسية تقوم على ضم الضفة الغربية، ومنح الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية.
وشددت على ضرورة أن يقرأ الرئيس ترامب هذا الكلام، لكي يتأكد أن القيادات الإسرائيلية لا تريد السلام، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام، ومن يحكم في إسرائيل هم مجموعة تحمل معها كل مظاهر الحقد، والكراهية السوداء، والفاشية البغيضة، وتسعى بشتى الوسائل لتكريس نظام الفصل العنصري ( الأبارتهايد) في فلسطين، وتعبر صراحة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، عن استهتارها، واستخفافها بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
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