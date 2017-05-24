تجهيز وتشغيل منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالفيوم2017-05-24 14:31:43
قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم بأنه تم تجهيز وتشغيل 41 منفذا للسلع الغذائية واللحوم تباع بأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال المحافظ، في تصريح اليوم الاثنين، أن هذه المنافذ تشمل 30 منفذا لبيع اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو و8 منافذ متحركة عبارة عن سيارات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية تتواجد بمراكز ومدن وقري المحافظة بصفة يومية محملة باللحوم المجمدة والدواجن والزيت والسلع الغذائية بالإضافة إلى 9 سيارات أخري محملة باللحوم المجمدة والدواجن والكبدة.
وأضاف أنه تم إنشاء معارض للسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من الشركات الكبرى بجوار نادي الشبان المسلمين ومسجد ناصر و 5 معارض بمدينة الفيوم و6 معارض بمراكز المحافظة تقوم بتوزيع السلع التموينية وفروق نقاط الخبز البلدي المدعم والسلع الغذائية واللحوم السودانية والبرازيلية المجمدة والدواجن المجمدة.
ومن جانبه، صرح المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بأنه تم افتتاح 11 شادرا أمام فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لبيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة والتنسيق مع إدارة البحوث والاستثمار بوزارة الداخلية لفتح 5 منافذ (أمان) بالوحدات المحلية والقرى الأكثر احتياجا بالإضافة إلى 15 منفذا (أمان) تشرف عليها مديرية الأمن بالفيوم موزعة بدائرة المحافظة لبيع اللحوم المجمدة والسلع الغذائية.
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين»
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف ...Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
ليبرمان: إسرائيل لا تحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المستوطنات
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان اليوم الاربعاء ان اسرائيل لا تحتاج الى تصريح من واشنطن لبناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقال ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
الأرصاد : طقس لطيف الخميس على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الخميس / طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ، مائل لحرارة على جنوب الصعيد ...Wed, 24 May 2017 10:15:45 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT