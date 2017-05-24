قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم بأنه تم تجهيز وتشغيل 41 منفذا للسلع الغذائية واللحوم تباع بأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم الاثنين، أن هذه المنافذ تشمل 30 منفذا لبيع اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو و8 منافذ متحركة عبارة عن سيارات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية تتواجد بمراكز ومدن وقري المحافظة بصفة يومية محملة باللحوم المجمدة والدواجن والزيت والسلع الغذائية بالإضافة إلى 9 سيارات أخري محملة باللحوم المجمدة والدواجن والكبدة.

وأضاف أنه تم إنشاء معارض للسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من الشركات الكبرى بجوار نادي الشبان المسلمين ومسجد ناصر و 5 معارض بمدينة الفيوم و6 معارض بمراكز المحافظة تقوم بتوزيع السلع التموينية وفروق نقاط الخبز البلدي المدعم والسلع الغذائية واللحوم السودانية والبرازيلية المجمدة والدواجن المجمدة.

ومن جانبه، صرح المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بأنه تم افتتاح 11 شادرا أمام فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لبيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة والتنسيق مع إدارة البحوث والاستثمار بوزارة الداخلية لفتح 5 منافذ (أمان) بالوحدات المحلية والقرى الأكثر احتياجا بالإضافة إلى 15 منفذا (أمان) تشرف عليها مديرية الأمن بالفيوم موزعة بدائرة المحافظة لبيع اللحوم المجمدة والسلع الغذائية.