أنتقدت أمنة نصير عضو مجلس النواب، قرار ترخيص “موائد الرحمن”، واصفة إياه بأنها “مظهر كريم ومتوارث”.

وقالت نصير من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ًصباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأربعاء: أنا أتعجب من يبحث بتقنين عمل الخير، فمن الأولى تقنين عمل الشر”، مشيرة إلى وجود العديد من المظاهر السلبية في الشوارع التي تحتاج للقانون.

واعتبرت القرار بأنه “يسئ ولا يضبط ويقنن الخير ولا ينميه”، مؤكدة أن الطعام من أولى مواصل المودة بين الناس وتسألت : “لماذا هذا التضييق؟؟”.

وطالبت بإعادة النظر ومراجعة القرار ممن وصفتهم “أهل الحكمة والفضل”.