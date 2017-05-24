أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين 22 مايو، لشركة “روسكوسموس” برفع وتائر تصنيع الصاروخ فائق الثقل، الذي سيمكّن رواد الفضاء الروس من القيام برحلة فضائية حول القمر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إن من المتوقع الانتهاء من تصنيع الصاروخ بحلول 2025، وأوضح أن تصنيعه سيشكل نقلة نوعية في تطوير المركبات المأهولة.

وتخطط شركة “روسكوسموس” لإنجاز هذه الأعمال خلال 7 سنوات، بالاعتماد على الاحتياطات والخبرة المكتسبة من تنفيذ مشروع المكوك الفضائي الروسي “بوران”، حيث استخدمت فيه محركات RD-171.

وستستفيد الشركة الحكومية من محرك RD-171، وكذلك من المرحلة الثالثة من صاروخ “أنغارا” الجديد، ما سيسمح للشركة بتوفير الوقت والمال.

وتنوي الشركة بناء الصاروخ فائق الثقل، الذي سيسمح بإيصال 80 طنا من الحمولة تقريبا إلى مدار منخفض حول الأرض. كما من المتوقع زيادة حمولة هذا الصاروخ إلى 160 طنا.

يذكر أن “أنغارا” جيل جديد من الصواريخ الروسية، يتم تصنيعه على أساس وحدات تكنولوجية بديلة، مزودة بمحركات الكيروسين والأوكسيجين الحديثة، وتضم أسرة “أنغارا” موديلات خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

ويتوقع أن يستخدم “أنغارا” الثقيل لإطلاق مركبات فضائية إلى القمر، وقد أطلق أول صاروخ خفيف من هذا الطراز، في يوليو 2014، ثم أطلق “أنغارا” الثقيل، في ديسمبر العام 2014.