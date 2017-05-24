 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 01:19 مساءً
روابط سريعة
صاروخ روسي فائق الثقل للقيام برحلة حول القمر
5923f5bdc36188fc228b46be

صاروخ روسي فائق الثقل للقيام برحلة حول القمر

2017-05-24 13:19:33

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين 22 مايو، لشركة “روسكوسموس” برفع وتائر تصنيع الصاروخ فائق الثقل، الذي سيمكّن رواد الفضاء الروس من القيام برحلة فضائية حول القمر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إن من المتوقع الانتهاء من تصنيع الصاروخ بحلول 2025، وأوضح أن تصنيعه سيشكل نقلة نوعية في تطوير المركبات المأهولة.

وتخطط شركة “روسكوسموس” لإنجاز هذه الأعمال خلال 7 سنوات، بالاعتماد على الاحتياطات والخبرة المكتسبة من تنفيذ مشروع المكوك الفضائي الروسي “بوران”، حيث استخدمت فيه محركات RD-171.

وستستفيد الشركة الحكومية من محرك RD-171، وكذلك من المرحلة الثالثة من صاروخ “أنغارا” الجديد، ما سيسمح للشركة بتوفير الوقت والمال.

وتنوي الشركة بناء الصاروخ فائق الثقل، الذي سيسمح بإيصال 80 طنا من الحمولة تقريبا إلى مدار منخفض حول الأرض. كما من المتوقع زيادة حمولة هذا الصاروخ إلى 160 طنا.

يذكر أن “أنغارا” جيل جديد من الصواريخ الروسية، يتم تصنيعه على أساس وحدات تكنولوجية بديلة، مزودة بمحركات الكيروسين والأوكسيجين الحديثة، وتضم أسرة “أنغارا” موديلات خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

ويتوقع أن يستخدم “أنغارا” الثقيل لإطلاق مركبات فضائية إلى القمر، وقد أطلق أول صاروخ خفيف من هذا الطراز، في يوليو 2014، ثم أطلق “أنغارا” الثقيل، في ديسمبر العام 2014.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3