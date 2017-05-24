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روسيا تنوي إنفاق 6 مليارات دولار لتطوير القواعد الفضائية
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روسيا تنوي إنفاق 6 مليارات دولار لتطوير القواعد الفضائية

2017-05-24 13:16:53

قدمت شركة “روسكوسموس” الروسية برنامجها لتطوير القواعد الفضائية إلى الحكومة الروسية.

وتعّول الشركة على تخصيص 340 مليار روبل، ما يعادل نحو 6 مليارات دولار، لتحقيق هذا الغرض.

وفي حديث رئيس الشركة، إيغور كوماروف، الذي أدلى به للصحفيين في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تطوير التكنولوجيات الفضائية قال: “طالبنا بتخصيص مبلغ متواضع (340 مليار روبل)، ونحن على استعداد لاستغلاله”.

وأشار رئيس الوكالة الفضائية الروسية إلى أن “منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية ستخضع للتطوير والتحديث. وبفضل تطبيق هذا البرنامج ستتطور علاقاتنا مع كازاخستان في قاعدة “بايكونور” الفضائية، وغيره من المشاريع المشتركة”.

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وأوضح أن حجم موازنة الوكالة الفضائية يجب أن يبقى كما كان مقررا العام الماضي بعد تعديله.

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