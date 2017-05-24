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«المحامين»: تكليف «كمال مهنا» لحضور التحقيقات مع خالد علي
نقابة المحامين

«المحامين»: تكليف «كمال مهنا» لحضور التحقيقات مع خالد علي

2017-05-24 13:19:04

قال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن النقابة لا تعلم شيئا عن سبب القبض على خالد علي المحامي، حتى الآن.

مشيرًا إلى أن ما يقال عن حركة الإصبع كانت منذ فترة، وما أثير عن بلاغ بطلب توجيه اتهام إليه بفعل فاضح لم يصدر بشأنه أمر ضبط وإحضار.

وأضاف “عبد الحليم” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن “ما وصلنا من معلومات حتى الآن، أنه تقدم من تلقاء نفسه إلى نيابة الدقي التي قررت سماع أقواله باكر.

وأعلن أنه كلف النقيب كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، لحضور التحقيق معه.

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