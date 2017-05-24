أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن دولة الجبل الأسود ستنضم بشكل رسمي لحلف الناتو في بداية الشهر المقبل.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: “برلمانات كافة الدول الحلفاء الـ28 والجبل الأسود صادقوا على انضمام الدولة لحلف الناتو”.

وتابع قائلا: “نحن نرتقب الانضمام الرسمي للجبل الأسود لحلف الناتو كالعضو الـ29 في بداية حزيران/ يونيو”.

يذكر أن برلمان جمهورية الجبل الأسود أقر خلال اجتماعه، قانونا حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وصوت لصالح هذا القانون 46 نائبا من أصل 81.