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دولة الجبل الأسود تنضم إلى الناتو
حلف الناتو

دولة الجبل الأسود تنضم إلى الناتو

2017-05-24 13:18:33
وكالات

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن دولة الجبل الأسود ستنضم بشكل رسمي لحلف الناتو في بداية الشهر المقبل.
وقال ستولتنبرغ للصحفيين: “برلمانات كافة الدول الحلفاء الـ28 والجبل الأسود صادقوا على انضمام الدولة لحلف الناتو”.
وتابع قائلا: “نحن نرتقب الانضمام الرسمي للجبل الأسود لحلف الناتو كالعضو الـ29 في بداية حزيران/ يونيو”.

يذكر أن برلمان جمهورية الجبل الأسود أقر خلال اجتماعه، قانونا حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وصوت لصالح هذا القانون 46 نائبا من أصل 81.

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