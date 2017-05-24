«التضامن»: التحفظ على 1000 جمعية2017-05-24 13:14:16
أكد كمال الشريف وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم التحفظ على أكثر من ألف جمعية،لافتًا إلى أنه سيتم تغيير مجلس إدارة الجمعية بالكامل أو تخصيص مراقب على تلك الجمعية للتأكد من مصادر ودخل وصرف الأموال الخاصة بالجمعية.
وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج ” صباح دريم”،المذاع على فضائية ” دريم” أنه على أى مواطن يشك فى ميول أو اتجاهات أى جمعية أهلية تتبع للتضامن الاجتماعى يجب عليه سرعة الإبلاغ لمكتب الشكاوى بالوزارة أو إبلاغ رئيس الحى والمحافظة، كما أكد أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين للإبلاغ عن الجمعيات الأهلية الداعمة للإرهاب.
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