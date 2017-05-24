مقتل 6 مدنيين وإصابة 28 آخرين في قصف حوثي استهدف عدة مناطق في تعز باليمن

لقي 6 مدنيين يمنيين مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح في قصف حوثي استهدف محافظة تعز اليمنية اليوم الأربعاء.

ونسبت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم لمصدر موال لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قوله :”إن الحوثيين وحلفاءهم قصفوا أحياء أرض الرعاة وساحة الحرية ومحيطهما في مدينة تعز بعدة قذائف مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين فضلا عن إصابة 28 آخرين “..لافتا إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية تعاني من نقص في الإمكانات الطبية لمواجهة هذه الأحداث.

ومن ناحية أخرى، شنت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية غارات جديدة على العاصمة صنعاء حيث استهدفت كلا من جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة بالإضافة إلى جبل عطان في غربها.