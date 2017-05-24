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المجلس الرئاسي الليبي يدين تفجير مانشستر الإرهابي
انفجار مانشيستر - بريطانيا‎

المجلس الرئاسي الليبي يدين تفجير مانشستر الإرهابي

2017-05-24 13:18:36
متابعات

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدينة مانشستر البريطانية والذي أودى بحياة عشرات المدنيين، مشيرًا إلى «الأثر المروع للإرهاب الذي راح ضحيته المئات من خير شبابنا في حربنا ضد الإرهاب في ليبيا » .

وتقدم المجلس الرئاسي ، بخالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب البريطاني وأسر الضحايا، مؤكدًا على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الليبي والبريطاني.

وأكد المجلس ، أن المعركة مازالت مستمرة ضد الإرهاب ، وسيواصل التعاون مع بريطانيا والأصدقاء الدوليين وشركائه لمحاربة الإرهاب وهزيمته حول العالم.

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