كشف محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل الاستماع إلى أقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا بشأن سيارات البرلمان المصفحة.

وأكد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه قدم كافة المستندات في هذا الشأن، موضحا أن النيابة بدأت في اتخاذ خطوات جادة وقانونية في تحقيقاتها انطلاقا من مسئوليتها في الحفاظ على المال العام.

وقال السادات: من المؤكد أن يمتد هذا التحقيق لجميع المسئولين عن موضوع السيارات بمجلس النواب بما فيهم هيئة مكتب المجلس إعمالا بمبدأ الشفافية وحق الشعب في معرفة ما حدث بشأن شراء هذه السيارات وما تكلفة موازنة مجلس النواب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر.

وأوضح السادات أنه في ضوء التحقيقات التي تجرى الآن ربما تكشف الأيام القادمة عن مفاجآت جديدة بشأن موازنة مجلس النواب ونماذج كثيرة أخرى لإهدار المال العام.