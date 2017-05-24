قال مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من القمح من المزارعين منذ بداية موسم التوريد في منتصف الشهر الماضي وحتى اليوم وصل إلى 173 ألفا و793 طنا.

وأضاف - في تصريح اليوم الأربعاء، أنه يتم استلام القمح من خلال 15 منفذ استلام وتخزين و9 مراكز تجميع تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع ويتم نقلها بعد ذلك إلى مواقع التخزين التي تتبع الشركة القابضة للصناعات، مشيرا إلى أن مراكز التجميع اكتملت سعتها التخزينية وتم مخاطبة الجهات المعنية لسرعة نقل الأقماح من مراكز التجميع إلى الصوامع بالمحافظات الأخرى حتي يمكن الاستلام في تلك المراكز مرة أخرى.

وأضاف أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لإزالة أي عقبات خلال عملية التوريد ويتم التأكيد يوميا من وجود كافة أعضاء اللجنة المسئولة عن عملية الاستلام.