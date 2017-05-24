روسيا تعد نموذج "الأرض الرقمية"2017-05-24 13:08:21
بدأت الوكالة الفضائية الروسية “روسكوسموس” بإعداد نموذج رقمي محدث لسطح الكرة الأرضية، في إطار مشروع “الأرض الرقمية”.
وقال ناطق باسم الشركة إن دقة النموذج بلغت مترا واحدا، شريطة تحديثه بشكل منتظم.
وأضاف أن مشروع “الأرض الرقمية” سيشكل أساسا لمجموعة كاملة من الخدمات التي تقدمها عملية استشعار الأرض عن بعد، والتي ستستهدف كل المستخدمين، بمن فيهم أجهزة السلطة الفيدرالية والإقليمية والشركات والمواطنين.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن رئيس شركة “روسكوسموس”، إيغور كوماروف، قوله إن المشروع سيقدم إمكانيات جديدة ومعلومات موضوعية عن الزراعة والغابات وعمليات المسح في الأقاليم الروسية، وسيساعد في الحيلولة دون وقوع الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وغيرها من المجالات.
يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية الخاصة باستشعار الأرض عن بعد تتضمن حاليا 8 أقمار. ويفترض زيادة عدد تلك الأقمار الصناعية حتى 20 قمرا بحلول العام 2020.
وأضاف كوماروف أن شركته تخطط لتغطية “جمهورية القرم” ومقاطعة “روستوف” الروسيتين، بخدمات الاستشعار عن بعد قبل انتهاء العام الجاري، بصفتهما إقليمين اختباريين. وقال إن هناك طلبات بتقديم مثل هذه الخدمات لمقاطعتي “سامارا” و”كورسك” الروسيتين.
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