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تشييع جثمان الضحية 29 في تفجير «كنيسة طنطا»
جنازة ـ كنيسة طنطا ـ المرقسية

تشييع جثمان الضحية 29 في تفجير «كنيسة طنطا»

2017-05-24 13:07:03

شيعت كنيسة مارجرجس والشهداء بطنطا، صباح اليوم الأربعاء، جثمان (ريمون يوسف جرجس)، الضحية 29 في تفجير الكنيسة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الضحية بعد وصول جثمانه من ألمانيا، بحضور نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ولفيف من قيادات كنيسة طنطا.

وكان الشهيد “ريمون”، قد سافر إلى ألمانيا منذ أسبوعين، بعد تدهور حالته الصحية، غير أنه توفي بأحد المستشفيات بها، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتم إخطار السفارة المصرية بألمانيا والتي أبلغت الخارجية.

وعقب تشييع الجثمان، استقبلت أسرته جموع المشيعين والمعزين داخل كنيسة طنطا لارتباط الأسرة بتلقى العزاء في القاهرة.

وأثنى الأنبا بولا على روح المحبة والإخاء بين جميع المصريين، وقدم تعازى البابا تواضروس والذي اتصل به رغم وجوده في أوروبا لمشاطرة الكنيسة والأسرة وتأكيد حب الكنيسة لشهدائها وأبنائها.

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