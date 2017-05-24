قررت محكمة جنح أول مدينة نصر تأجيل المعارضة المقدمة من الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، على الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 22753 لسنة 2015، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه في سب وقذف عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إلى جلسة 31 مايو الجارى لتقديم المستندات والمذكرات.

كانت محكمة جنح أول مدينة نصر، قضت في يونيو 2015 بحبس الإعلامي أحمد موسى، لمدة عام، وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف عبد المنعم أبو الفتوح.

يذكر أن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، أقام دعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهم فيها الإعلامي أحمد موسى، بسبه وقذفه ونعته بألفاظ العمالة والخيانة، عبر برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”.