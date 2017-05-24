قال رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا مستعدة لمساعدة الدول المتضررة من الارهاب، بما فيها بريطانيا والفلبين، في التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن .

وأضاف باتروشيف - في الاجتماع الدولي الثامن للمسئولين الأمنيين رفيعي المستوى في منطقة تفير بوسط روسيا الأوروبية - أنه “حدثت هجمات إرهابية دموية في الأيام القليلة الماضية في عدد من الدول ، بما في ذلك المملكة المتحدة أمس الأول ، والأمس في الفلبين”.

وتابع باتروشيف - وفق ما نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية - ” اعتقد إنه من المهم التعبير عن تضامننا ودعمنا لأسر القتلى والجرحى .. يجب أن يواجه العقل المدبر للأعمال الإرهابية ما يستحقه من عقاب”.

وأكد باتروشيف للمشاركين في المنتدى ” إن روسيا مستعدة لمساعدة الدول المتضررة من النشاط الإرهابي من خلال المساعدة الشاملة في التحقيق في هذه الجرائم” ، موضحا أن الإرهاب لا يزال من بين التهديدات الرئيسية للمجتمع الدولي بأسره ، ومضيفا “أن هذا الشر يستلزم ردنا الجماعي ونهجنا المشترك”.

يذكر أن انفجارا هز مدينة مانشستر البريطانية مباشرة بعد حفلة موسيقية لمغنية البوب ​​الأمريكية أريانا جراندي ، مما أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 59 آخرين ، وكشفت التحقيقات اسم منفذ العملية وهو سلمان عابدي، المولود في المملكة المتحدة من عائلة للاجئين من ليبيا.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو الفلبينية أمس الثلاثاء عقب اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة مرتبطة بتنظيم داعش (المحظور فى روسيا).