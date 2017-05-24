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شاهد .. سعودي يستقبل زوجته لحظة خروجها من الامتحان بطريقة رومانسية
سعوديات - امراة

شاهد .. سعودي يستقبل زوجته لحظة خروجها من الامتحان بطريقة رومانسية

2017-05-24 13:17:28

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي استقبل زوجته، وهي طالبة بالجامعة، بطريقة ملفتة للأنظار

وفي الفيديو، استقبل الزوج زوجته بعد انتهاء امتحاناتها بطريقة رومانسية وجذابة، حيث قام بنثر الورد على زوجته وتوصيلها لسيارته المزينة .

كما فتح الباب لها، وسط دهشة الطالبات اللاتي تمنين أن يحدث لهن مثل ذلك الموقف .



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