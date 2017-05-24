بالصور..وقفة نسوية بغزة رفضاً لوصف ترامب "حماس" بـ"الإرهابيّة"2017-05-24 13:09:02
شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في وقفة، رفضاً لتصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، التي وصف خلالها “حماس” بـ”الإرهابية”؛ أثناء مشاركته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الأحد الماضي.
ورفعت النساء المشاركات في المسيرة، التي نظّمتها حركة “حماس”، أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:” خيار المقاومة هو الخيار الوحيد”، و”إحنا مش إرهاب يا عرب”.
وقال مشير المصري، القيادي في حركة “حماس”:” نقف هنا اليوم في مواجهة كل المؤامرات، وفي مقدّمتها وصف مقاومتنا المشروعة بالإرهاب، من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، في وجود زعماء العرب، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.
وتابع المصري، خلال كلمة ألقاها في الوقفة:” نؤكد أن حماس لن تتخلى عن راية الجهاد والمقاومة وستبقى في موقع الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية وعن الشعب الفلسطيني”.
واستنكر وصف “ترامب” حركته بـ”الإرهابية”، وعدم حديثه عن “الانتهاكات الإسرائيلية المتركبة بحق الشعب الفلسطيني”.
كما عبّر المصري عن رفض حركته لزيارة الرئيس الأمريكي لحائط “البراق” في مدينة القدس.
وقال:” تجرّأ ترامب بزيارة حائط البراق، في انحياز واضح من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال ترامب في كلمته أمام القمة العربية الأميركية بالرياض، التي عقدت مساء الأحد الماضي، إن تنظيمات “داعش والقاعدة وحزب الله وحماس يمثلون تهديدا إرهابيا للمنطقة”.
وكان “ترامب” قد بدأ، الأسبوع الجاري، زيارة للمنطقة، استهلها بالمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وأراضي السلطة الفلسطينية.
وغادر الرئيس ترامب إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بعد زيارة قصيرة، استمرت نحو 30 ساعة، التقى خلالها كبار المسؤولين وزار أماكن دينية مختلفة.
وزار ترامب أيضًا، أراضي السلطة الفلسطينية، أمس، لأكثر من ساعة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وتعهد بدعم عملية السلام.
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