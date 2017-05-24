أشاد النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أنه سيوفر على الدولة الآلاف المليارات وسيحمي حقوق الأجيال القادمة في أرض بلادهم التي نهبها لصوص الأراضي، مؤكدا انه قرار تأخر كثيرا وعلى الحكومة تنفيذه بحذافيره

وقال عضو لجنة الزراعة في بيان له اليوم وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” أن القرار يستعيد الآلاف من الأفدنة المستولى عليها من قبل هيئات ومؤسسات ومافيا مغتصبة، ومشيرا إلى أن القرار يستعيد راضي بمئات المليارات للدولة ويعيد لها حقوقها.

وأعلن تأييده لقرار الرئيس في إزالة التعديات، ويطالب الحكومة بالتصدي الحاسم لكل من يرفض التجاوب مع القرار او يطلق الشائعات المثبطة للقرار وموضحا أن الرئيس السيسي لا يقوم فقط بإطلاق اكبر عملية لتنمية مصر ولكن لاسترداد حقوق الوطن أيضا.