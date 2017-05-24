 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 01:17 مساءً
روابط سريعة
برلماني: قرار السيسي بإزالة التعديات يوفر المليارات للدولة
أشرف عثمان عضو مجلس النواب عن الإسكندرية

برلماني: قرار السيسي بإزالة التعديات يوفر المليارات للدولة

2017-05-24 13:01:49
محيط: خاص

أشاد النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بالقرار  الصادر عن رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أنه سيوفر على الدولة الآلاف المليارات وسيحمي حقوق الأجيال القادمة في أرض بلادهم التي نهبها لصوص الأراضي،  مؤكدا انه قرار تأخر كثيرا وعلى الحكومة تنفيذه بحذافيره
وقال عضو لجنة الزراعة في بيان له اليوم وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” أن القرار يستعيد الآلاف من الأفدنة المستولى عليها من قبل هيئات ومؤسسات ومافيا مغتصبة، ومشيرا إلى أن القرار يستعيد راضي بمئات المليارات للدولة ويعيد لها حقوقها.

وأعلن تأييده لقرار الرئيس في إزالة التعديات، ويطالب الحكومة بالتصدي الحاسم لكل من يرفض التجاوب مع القرار او يطلق الشائعات المثبطة للقرار وموضحا أن الرئيس السيسي لا يقوم فقط بإطلاق اكبر عملية لتنمية مصر ولكن لاسترداد حقوق الوطن أيضا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3