 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 01:14 مساءً
روابط سريعة
أطباء: لا فائدة في عصائر الفاكهة للأطفال
59255377c4618828448b4578

أطباء: لا فائدة في عصائر الفاكهة للأطفال

2017-05-24 12:58:37

أفاد أطباء بارزون من الولايات المتحدة بأن عصائر الفاكهة الطبيعية 100%، ليس لها دور أساسي في النظام الغذائي الصحي والمتوازن للأطفال.

وكثيرا ما يوصى بشرب عصير الفاكهة كمصدر لفيتامين C، بالنسبة للأطفال الصغار، في حين أن المشروبات المصنوعة كليا من الفاكهة، تعتبر علاجا رئيسيا لأمراض المعدة.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فيجب أن تحتوي مشروبات العصائر، على الفواكه أو الخضار بنسبة 100%، وفي حال كانت تحوي مكونات أخرى، يجب الإشارة إلى الأمر.

وتقول أكاديمية الطب، إنه يجب “تجنب” تقديم عصير الفاكهة، للرضع دون عمر السنة. وتضيف: “لا يقدم عصير الفواكه أي فوائد غذائية مقارنة بالفاكهة الكاملة المقدمة للرضع والأطفال، كما لا دور له في النظام الغذائي الصحي والمتوازن للأطفال”.

وأشار الأطباء إلى أن شرب كميات كبيرة من العصائر، قد يسبب الإسهال أو سوء التغذية، بالإضافة إلى تطور تسوس الأسنان.

وتوصي أكاديمية AAP، بأن يستهلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 سنة، ما لا يزيد عن كوب واحد من العصير يوميا.

وفي حين أن الأكاديمية الأمريكية ترغب بتحسين النظام الصحي عند الأطفال، من خلال هذه النصائح، فإن الأمر لم يُعجب الكثيرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3