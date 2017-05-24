درويش : دنقل فارس لن يتكرر بالشعر العربي

“كلمات سبارتكوس” احتجاج على انتخابات 99%

الروينى : شعر أمل بقى دون غناء و دون سلطة

طلب : رفعنا شعار “أدونيس”..و دنقل آخر الشعراء الجاهليين

دنقل كان يعلق قصيدتى “زبرجدة إلى أمل دنقل” في غرفته

طلبة : دنقل كان يكره النقاد ..ويطمح للمستحيل

ناصف:مصر لم تستفد دراميا من مقدرة دنقل الشعرية

“لا تحلموا بعالم سعيد فخلفَ كل قيصر يموت قيصر جديدْ وخلف كل ثائر يموت أحزانٌ بلا جدوى ودمعةٌ سُدى ” تمر علينا الذكرى الرابعة والثلاثين لشاعرنا الكبير “أمل دنقل” المعروف بشاعر الرفض و التمرد ، و الذى سطر هذه الكلمات التى تعبر عن واقعنا العربى بكل قسوته .

و بمناسبة الذكرى احتفى المجلس الأعلى للثقافة أمس بالتعاون مع صالون الأهرام الثقافى بـ “دنقل” بحضور زوجته الأديبة عبلة الروينى ، و مجموعة من كبار النقاد والشعراء من بينهم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والدكتور محمد عبد المطلب مقرر لجنة الشعر، والدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية، والشاعر الدكتور حسن طلب، والشاعر بهاء جاهين، والناقدة الدكتورة منى طلبة، والشاعر رجب الصاوى، والكاتبة اعتدال عثمان، والكاتبة الدكتورة عزة بدر ، وأدار الندوة وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور المشرف على صالون الأهرام الثقافى .

وصف د. أحمد درويش أمل دنقل بالموهبة العارمة ، و أنه من الكتاب الذين تمردوا أمام الكلمة بشعريته ، فكان شاعرا وفارسا للحق وقف أمام الكلمة و ليس خلفها ، و هذا يظهر في قصيدته “الخيول” في التوازن بين راحة الشاعر و راحة الفارس .

و تابع أن نبوءته تخطت الواقعة ، لأنه شاعر استطاع أن يصل للجوهر ، فقصائده تعبر عن عصرنا أكثر من عصره ، و هذا نراه في نهاية قصيدة الكمان : صارَ الكمانُ.. كعوبَ بنادقْ! وصارَ يمامُ الحدائقْ. قنابلَ تَسقطُ في كلِّ آنْ وغَابَ الكَمانْ!”. .

و أكد درويش في ختام كلمته أن الشعر العربى بعد دنقل لن يكون كما كان .

فيما تحدث الدكتور جابر عصفور عن علاقته العميقة الطويلة بشعر “أمل دنقل”، وبشخصه؛ فاعترف أنه إذا كان “أمل” قد عرف خبايا القاهرة عن طريق أستاذه “أحمد عبد المعطى حجازى”، فإنه هو نفسه قد عرفها من خلال صحبة “أمل دنقل”، وأعلن للحضور أن كتابه الصادر حديثا عن “أمل” هو بداية مشروع نقدى سيكتمل بإصدار كتابين آخرين، حول شعر “صلاح عبد الصبور” و”أحمد عبد المعطى حجازى”.

و حكى جابر عصفور عن طلبهم من أمل دنقل الكتابة لمجلة “إبداع” ليستحثوا فيه الحياة من جديد ، فقام دنقل بالفعل بإعادة كتابة عدد من قصائده و أرسلها ، و تابع : أذكر يوم أن أرسل قصيدة “الجنوبى” قرأتها و دمعت عيناى و عرفت أنها بشارة النهاية ، و بعد قرأتها ذهبت لزيارته في معهد السرطان و لم أشأ البكاء أمامه ، واخترت الحديث بثوب الناقد .

و قرأ الشاعر رجب الصاوى القصيدة ، و نقتطف منها نهايتها :

فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه

يشتهي أن يلاقي اثنتين:

الحقيقة و الأوجه الغائبة.

و تابع عصفور : دنقل كتب قصيدة “كلمات سبارتكوس الأخيرة ” ، احتجاجا على انتخابات ٩٩.٩٩٩٩٩٪ ، و كان دنقل في إسكندرية ، و شاهد فيلم سبارتكوس و قرأ من قبلها الرواية التي تأثر بها جيلنا عن تحرير العبيد ، و ربط دنقل بينها و بين الانتخابات ، و منذ ذلك الوقت أصبحت السينما مؤثرة في شعر أمل دنقل ، لنلمس الحس البصرى و السمعى في قصائده ، لنشعر أننا أمام مشاهد سينمائية في شعر دنقل .

و ذكرت عبلة الروينى أن دنقل من شدة تأثره بالفيلم شاهده لثلاث حفلات متتالية في نفس اليوم .

المجد للشيطان .. معبود الرياح

من قال ” لا ” في وجه من قالوا ” نعم “

من علّم الإنسان تمزيق العدم

من قال ” لا ” .. فلم يمت

وظلّ روحا أبديّة الألم !

و قالت عبلة الروينى في كلمتها : يبدو أن يحيى الطاهر عبد الله لم يكن الوحيد الذى كان ينازعنى في حب أمل دنقل بل جابر عصفور أيضا ، و هنأت عصفور على صدور كتابه “قصيدة الرفض” التى أعدتها قراءة هامة لشعر أمل دنقل .

و تساءلت : بعد ٣٤ عاما على الرحيل ماذا يمكن ان يقال ، مجيبة : إن شعر أمل كما قال الحاضرون عابر لزمنه هو المبشر بالأكمل و لؤلؤة المستحيل، هذا ما أبقاه و سيبقيه دوما .

و أشارت أنه على الرغم من أن شعر أمل دنقل لم يكن غنائيا ، فكانت قصيدته المحضة “الرفض” ، و حضوره كشاعر كان يصطدم مع الإعلام و رضوخه للسلطة ، فكان هناك تعتيم على شعره ، و لكن قوة قصائدة فرضت نفسها حينها و إلى الآن دون غناء و دون سلطة و دون إعلام و دون يسار.

و أجابت على تساؤل جابر عصفور في كتابه حول ندرة قصائد أمل العاطفية ، في حين كان منشغل بالقضايا الكبرى ،أنه ليس صحيحا أنه فعل ذلك متأثرا بوهم اليسار عن أن القصائد لا تكون سوى عن النضال ،متوقفا عن كتابة قصائد الحب بعد تدشينه شاعرا قوميا لقصيدة الرفض .

و أكدت الروينى عدم اتفاقه مع عصفور قائلة :متى دشن و من دشنه ، و هو لم يتأثر باليسار ، و لم يكتب اليوم شعر مجبرا ، بل بعده عن القصائد الرومانسية كان نتاج تأثير تكوينه و الطفولة الخشنة و الجدية و الصارمة التى عاشها رجلا للبيت و هو في العاشرة ، طفلا لم يعرف طعم الحلوة ، فكان يرى الحب ترف ، فحتى و هو في المدرسة كتب عن عيد الام و بورسعيد و العدوان الثلاثى .

أما عن قول عصفور بأن أمل دنقل كان يستخدم الرمز الفرعونى ليرضى لويس عوض الفرعونى النزعة ، أكدت الروينى ايضا أنه ليس صحيحا فقصيدته ” الوقوف على قدم واحدة” ، عن أسطورة الأخوين بيتا ، قدمها للويس عوض و لكنه لم يفطن للأسطورة الفرعونية رغم اهتمامه بهذه الحقبة ، و قد كف دنقل عن استخدام الرمز الفرعونى من بداياته و قصائده الاخيرة كان عودة للجنوب حتى في جانبه الفرعونى .

و أضافت أن “الأحجار” آخر قصيدة كتبها غير منشورة لعدم اكتمالها و هى عن حوار بين أحجار الكرنك ، و هى ليست عودة للرمز الفرعونى بقدر أنها عودة للجنوب .

من جانبه تحدث الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى عن مكانة “أمل دنقل” البارزة فى الشعر المعاصر: ثم ألقى قصيدته التى كتبها فى رثائه بعنوان: “قطار الجنوب” ، فيما تحدث الدكتور محمد عبد المطلب عن بداية علاقته بشعر “أمل” عام 1983م، فى أثناء انشغاله بدراسة الظواهر الأسلوبية فى الشعر .

و قال د.حسن طلب : من جيلى كان هناك حملة ضد أمل دنقل ، ترفع شعار : أدونيسيون نعم ، دنقليون لا ، مدعين أن دنقل آخر الشعراء الجاهليين ، ولكن بعد لقائى به تعرفت عليه أكثر ، و علمت أن هذه الحملة ضده لم تكن صحيحة ، فكان يتعجب دنقل من هذا الجفاء من جيلى ، و كتبت بعد سنوات ” زبرجدة إلى أمل دنقل ” و عرفت بعدها أنه كان يعلقها في غرفته .

من جهته قرأ الشاعر بهاء جاهين بعضا من أبياته من قصائد متفرقة :

لقد فقدت مقعدى قبل ان يرتفع الستار

و انكسرت فى داخلى الرغبه فى استرداده

الرغبه فى الشجار

فى كل شىء يرتخى

فى لحظه التاهب المرتقبه

و تحدثت الناقدة منى طلبة أن دنقل كان يكره النقاد ، لأنهم يجزءون القصيدة ، و هو كان يحبها مكتملة مستحيلة ، و هو شاعر كبير و ظاهرة من الصعب نقده .

وأشارت إلى ان استغلال دنقل للتراث كان رائعا ، منحنا قراءة مغايرة للتراث بقراءته الرمزية لها ، و راينا ذلك في قصائده عن سبارتكوس و أوديب و ابن نوح ، ليمنحنا رؤية فلسفية للوجود من خلال بيت الشعر .

الواقع كان دوما مرفوض لدنقل و كان يطمح للمستحيل ، و كان يتبنى مبادئ الحق و الخير و الجمال ، و كانت إيدلوجيته حماية الثقافة العربية من الغزو الغربي ، و اليوتوبيا لديه الحرية .

فيما قال محمد حافظ ناصف ، أن مصر لم تكن محظوظة دراميا ، لانها لم تستفد من مقدرة دنقل الشعرية ، والدرامية تظهر في شعره منذ ديوانه الاول “مقتل القمر” ، و هو ايضا كاتب سيناريو قدير ، و هذا يتضح في مطلع قصيدة ” طفلتها” الذى كانت بدايتها فريدة و يسرد فيها الحكاية شعرا ، و أغلب قصائده تشبه مسرحيات الديودراما ، و يمكن تحويل قصيدته ” مقتل القمر” لمسرحية من فصل واحد .

و علق عصفور أن قصيدة طفلتها حصلت على الجائزة الثانية لمهرجان الإسكندرية للشعر ، و كان العقاد يكره الشعر الحر ، لذا فاز كيلانى سند بالمركز الاول ، و الثانية لدنقل ، ووصفت بانه من الشعر العمودى حتى تحصل على الجائزة ، ووصفه المرحوم محمود أحمد زكى بانها من اردء ما قرا و هذه طرف حقيقية .

أما الشاعر أسامة جاد تحدث عن استفادة دنقل من الفنون المختلفة و توظيفها في شعره ، مشيرا أنه استفاد من السينما في قصيدة “سبارتكوس” ، و كتاب عبلة الروينى في “الجنوبى” ، و ” السيناريو فيى قصيدته ” مقابلة خاصة مع ابن نوح” ، و استفاد من الأوبريت المسرحى في قصيدته “أيلول” ، و من قصة كليب في التراث في “لا تصالح” ، و استخدم النص المقدس في ” سفر أد ” الذى يعد سيرة ذاتية له كما استفاد من الموشحات الأنلدسية ، و القطع المتوازى في السينما في قصيدته “الكعكة الحجرية ” ، و اقتبس كلمات عبلة الروينى أن دنقل كان يرى نفسه في الشوارع و الازقة ، وتاريخ الأرصفة هو تاريخه الشخصى ،مؤكدا ان أمل كان “يشعرن ” الحياة اليومية .

و نختم بكلمات دنقل الأشهر :

لا تصالحْ!

..ولو منحوك الذهب

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما..

هل ترى..؟

هي أشياء لا تشترى.