وقع عدد من رؤساء بلديات مدينة بروكسل مرسوما مشتركا يمنع بشكل رسمي أي تجمع مؤيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سيتواجد في المدينة اليوم الأربعاء وغدا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإجراء لقاءات مع المسؤولين الأوروبيين.

ويعتبر هذا الإجراء استثنائيا، ولكنه يعكس رغبة السلطات البلدية في تجنب أي اضطرابات أو أعمال شعب، خاصة وأن العاصمة البلجيكية ستخضع لإجراءات أمنية مكثفة بسبب تواجد العديد من رؤساء وزعماء الدول الأعضاء في الحلف، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية.

وفي هذا الإطار، أكد عمدة مدينة بروكسل إيفان ماير، على تصميم السلطات المحلية على منع أي تجمع، رغم إصرار أفراد الجالية التركية على الخروج لإظهار تأييدهم للرئيس أردوغان، قائلا إنه “سيكون من المؤسف أن نشهد مشادات واضطرابات على غرار ما حدث في واشنطن مؤخرا”، على حد قوله.

وأوضح ماير أن المسؤولين في مدينة بروكسل حاولوا في البداية إقناع السلطات التركية بالعدول عن طلب تنظيم أي تجمع لأبناء جاليتهم في بروكسل، ولكنهم لم تستجب “ما أدى بنا إلى اتخاذ” إجراء رسمي.

وأعرب ماير عن استغرابه لامتناع زميله أمير كير، عمدة بلدية سان جوس التي تسكنها أغلبية تركية عن حضور اجتماع العمداء وتوقيع المرسوم.

وكانت مصادر تركية قد أكدت لـ”آكي” أن أبناء الجالية التركية مصرين على الاقتراب من مكان إقامة الرئيس أردوغان، ما ينذر بوقائع تضيف توتراً إضافياً إلى العلاقات المتشنجة أصلاً بين بروكسل وأنقرة.