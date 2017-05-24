أصدرت السلطات التركية مذكرات احتجاز بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في صلتهم بالمعارض المقيم بأمريكا فتح الله جولن والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يونيو الماضي.

وأوضحت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن السلطات أمرت باحتجاز 60 موظفا بمكتب عمدة أنقرة و19 بمكاتب البلديات التابعة لها، بالإضافة إلى 30 موظف سابق بوزارة التنمية و30 موظف آخرين بوزارة التعليم.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات استخدام تطبيق رسائل مشفرة تقول الحكومة إنه يتم استخدامه بواسطة أتباع جولن.

يذكر أن السلطات التركية شنت حملة أمنية واسعة منذ وقوع محاولة الانقلاب أسفرت عن احتجاز أكثر من 47 ألف شخص وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية، فيما ينفي جولن الاتهامات الموجهة إليه بتدبير الانقلاب.