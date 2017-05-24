 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 01:10 مساءً
روابط سريعة
السلطات التركية تصدر مذكرات احتجاز بحق 139 موظفا عاما
الشرطة التركية

السلطات التركية تصدر مذكرات احتجاز بحق 139 موظفا عاما

2017-05-24 12:52:15
أ ش أ

أصدرت السلطات التركية مذكرات احتجاز بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في صلتهم بالمعارض المقيم بأمريكا فتح الله جولن والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يونيو الماضي.

وأوضحت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن السلطات أمرت باحتجاز 60 موظفا بمكتب عمدة أنقرة و19 بمكاتب البلديات التابعة لها، بالإضافة إلى 30 موظف سابق بوزارة التنمية و30 موظف آخرين بوزارة التعليم.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات استخدام تطبيق رسائل مشفرة تقول الحكومة إنه يتم استخدامه بواسطة أتباع جولن.

يذكر أن السلطات التركية شنت حملة أمنية واسعة منذ وقوع محاولة الانقلاب أسفرت عن احتجاز أكثر من 47 ألف شخص وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية، فيما ينفي جولن الاتهامات الموجهة إليه بتدبير الانقلاب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3