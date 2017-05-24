العلماء الروس يحفزون الخلايا العصبية بالأشعة تحت الحمراء!2017-05-24 12:53:42
في خطوة مهمة لتفادي العمليات الجراحية وآثارها الجانبية، تمكنت مجموعة من العلماء الروس من تطوير طريقة جديدة لتحفيز الخلايا العصبية بالأشعة تحت الحمراء.
وفي حديث للصحافة قال البروفيسور، فسيفولود بيلو أوسوف، رئيس قسم الأبحاث في معهد أبحاث الكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: “طريقتنا الجديدة قد تفتح آفاقا واسعة لاستخدامها في مجال العلوم والطب، التحفيز النقطي الدقيق للخلايا العصبية يتم دون الحاجة للأدوية أو إجراء عمليات جراحية، وسيساعد في المستقبل على علاج العديد من الأمراض، كمرض باركينسون، وحتى الصرع والاكتئاب.. أول محاولة للتحفيز الانتقائي للخلايا العصبية كانت عام 2005، عندما تمكن علماء أمريكيون من جعل الخلايا العصبية أكثر حساسية للضوء، عن طريق تقنيات الهندسة الوراثية لتغيير البنية الجينية لهذه الخلايا، حيث استطاعوا زرع مستقبلات بروتينية حساسة للضوء في تلك الخلايا”.
وأضاف: “علمائنا الروس من معهد شيمياكين لعلوم الكيمياء الحيوية ومعهد اوفتشينكوف للعلوم، وجامعة لومونوسف الحكومية للعلوم، تمكنوا من ابتكار طريقة جديدة لتحفيز تلك الخلايا، فبدلا من تحفيزها ضوئيا، تمكنوا من استخدام مستقبلات بروتينية تدعى TRPA1 قادرة على استشعار الحرارة لتحفيز عمل الخلايا”.
ولاختبار فاعلية تلك الطريقة أكد العلماء أنهم قاموا باختبارها على نوع خاص من أسماك الزينة تدعى “Danio rerio”، وخلال التجارب قسمت الأسماك إلى مجموعتين، الأولى احتوت أجسامها على مستقبلاتTRPA1، والثانية خلت أجسامها من تلك البروتينات، وبعد زيادة درجة حرارة أجسام الأسماك بتعريضها لموجات من الأشعة تحت الحمراء؛ لوحظ أن الأسماك من المجموعة الأولى بدأت تبدي ردود أفعال مختلفة نحو التغيرات المحيطة، وبدأت بالسباحة بعيدا عن مصدر الإشعاع، بينما الأسماك من المجموعة الثانية لم تبدي أي استجابات تذكر.
وأوضح العلماء أن أهمية تلك الطريقة من التحفيز العصبي، تعود لقدرة الأشعة تحت الحمراء العالية على اختراق الأنسجة الخلوية، وبالتالي يمكن استخدامها لتحفيز الخلايا في الطبقات العميقة من الدماغ، كما أن مستقبلات TRPA1 الموجودة في أجسام العديد من أسماك الزينة والحيوانات الصغيرة، التي تخشى الضوء الأزرق المستخدم في بحوث التنشيط العصبي الضوئي، ستمكنهم مستقبلا من إجراء بحوث إضافية باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
"الأرصاد" : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29Tue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT
-
شرط مصر للانضمام إلى «التحالف العسكري» العربي
كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد إسماعيل، عن شروط مصر، لقبول الانضمام إلى أي تحالف عسكري عربي. وقال إسماعيل، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” ...Wed, 24 May 2017 08:53:46 GMT
-
ترامب: الملك سلمان حكيم وقمة الرياض تاريخية - محيط
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس…Tue, 23 May 2017 11:41:23 GMT
-
كعادتهم.. النجوم يضربون رامز جلال في برنامجه الجديد (فيديو)
عرضت إحدى القنوات الفضائية برومو برنامج رامز جلال الجديد “رامز تحت الأرض”، والمقرر عرضه رمضان المقبل، كما نشر رامز فيديو البرومو عبر صغحته على موقع التواصل ...Wed, 24 May 2017 08:49:38 GMT
-
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا
قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدا /الأربعاء/، تجنبا للإرهاق، حيث تعود بعثة الأهلي من مدينة ...Tue, 23 May 2017 13:24:56 GMT