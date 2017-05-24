أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن تنظيم داعش الإرهابي يتكيف بشكل ناجح مع الوضع المتغير، ويستعيد قدراته بشكل سريع برغم الضرر الملموس الذي ألحق به.

وقال بورتنيكوف - في اجتماع لمسئولي أجهزة الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة اليوم الأربعاء - “بغض النظر عن الضرر الذي أُلحق بتنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة، فإن هذا التنظيم يتكيف بشكل ناجح مع الوضع المتغير، ويستعيد قدراته بسرعة”.

وأضاف: ” أن داعش يجري حملة دعائية واسعة، ويستغل بنجاح وسائل التواصل الإلكترونية، ويستخدم حججا دينية واجتماعية، لجذب ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة الشباب”.

ودعا بورتنيكوف الاستخبارات في دول الرابطة إلى ضرورة العمل في شبكة الإنترنت، للحد من قدرات الإرهابيين على ترويج أفكارهم وتجنيد أنصار لهم بين المواطنين.