 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 01:16 مساءً
روابط سريعة
"الأمن الفيدرالي الروسي":" داعش" يتكيف بشكل ناجح مع الوضع المتغير ويستعيد قدراته بسرعة
داعش

"الأمن الفيدرالي الروسي":" داعش" يتكيف بشكل ناجح مع الوضع المتغير ويستعيد قدراته بسرعة

2017-05-24 13:00:50
وكالات

أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن تنظيم داعش الإرهابي يتكيف بشكل ناجح مع الوضع المتغير، ويستعيد قدراته بشكل سريع برغم الضرر الملموس الذي ألحق به.
وقال بورتنيكوف - في اجتماع لمسئولي أجهزة الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة اليوم الأربعاء - “بغض النظر عن الضرر الذي أُلحق بتنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة، فإن هذا التنظيم يتكيف بشكل ناجح مع الوضع المتغير، ويستعيد قدراته بسرعة”.
وأضاف: ” أن داعش يجري حملة دعائية واسعة، ويستغل بنجاح وسائل التواصل الإلكترونية، ويستخدم حججا دينية واجتماعية، لجذب ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة الشباب”.
ودعا بورتنيكوف الاستخبارات في دول الرابطة إلى ضرورة العمل في شبكة الإنترنت، للحد من قدرات الإرهابيين على ترويج أفكارهم وتجنيد أنصار لهم بين المواطنين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3