أكد اللواء صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، أنه تم إنهاء أزمة تكدس السائحين المغادرين وذلك بفتح جميع أبواب صالة السفر فور اكتشاف المشكلة، وأنه تم تدعيم أبواب الدخول لصالة السفر بنحو 25 من خبراء المفرقعات، وأضاف «الشورى» أن المطار استقبل نحو مليونا ونصف المليون سائح منذ بداية العام.

وكشف «الشورى» خلال استقباله لأعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لمطار الغردقة، والتى استهدفت الاطلاع على الإجراءات الأمنية فى المطار، والقرارات التى تم اتخاذها عقب التكدس أن أزمة التكدس تم التعامل معها بأقصى سرعة لحلها ومنع تكرارها، واستعرض «الشورى» أمام اللجنة الإجراءات الأمنية بالمطار وسبل توفير الحماية للركاب، وأن هناك شركة إنجليزية تزور المطار شهريًا للوقوف على هذه الإجراءات.

وبدأت زيارة اللجنة البرلمانية للمطار باستقبالهم من محمد حسن، مدير أمن المطار، وبخضوع أعضاء اللجنة بتفتيش الجميع ذاتيا، انتهاء بالنزول إلى المكان المخصص للكشف على الحقائب ووضعها على السير، والذى يحتوى أجهزة الكشف عن المفرقعات.

فيما أكد النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة البرلمانية هدفها كشف الأسباب التى أدت إلى تكدس الركاب أمام بوابات المطار، وأنه سيتم إعداد تقرير مفصل بشأنها وعرضها على المجلس، مضيفًا أن الزيارة جاءت بعد ورود عدة شكاوى، مطالبًا بالعمل على النهوض بقطاع السياحة.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن اللجنة ستوصى فى تقريرها الذى ستناقشه فى اجتماعها المقبل بتقليل ساعات العمل لأفراد الشرطة المراقبين وزيادة عدد مكاتب الجوازات فى صالات الوصول لمواجهة الزيادة فى أعداد السائحين ومنع أى تكدس.