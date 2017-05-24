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لأسباب غير معروفة.."داعش" يخلي عددا من أحياء محافظة الرقة بشكل كامل
اشتباكات في الرقة- سوريا

لأسباب غير معروفة.."داعش" يخلي عددا من أحياء محافظة الرقة بشكل كامل

2017-05-24 12:44:41
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أفادت مصادر أهلية لوكالة “سبوتنيك” بإقدام تنظيم “داعش” الإرهابي ، مساء أمس الثلاثاء، على إخلاء عدد من أحياء محافظة الرقة بشكل كامل لأسباب غير معروفة حتى الان.

وأضافت المصادر أن أحياء الدرعية ومفرق الجزرة والحصيوة والحوايج ومنطقة بين الجسرين إضافة إلى مركز مدينة الرقة باتت خالية من أي تواجد لعناصر التنظيم وعائلاتهم.

وفي وقت سابق قام تنظيم “داعش” الإرهابي بإلزام أهالي مدينتي الرقة ودير الزور وريفهما، في سوريا، على التعامل بعملاته الذهبية والفضية والنحاسية حصرا، ومنع تحويلها إلى أية عملة أخرى.

ويذكر أن قوات “سوريا الديمقراطية” بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول السيطرة على محافظة الرقة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، ونجحت في السيطرة على قاعدة جوية قرب سد الطبقة الاستراتيجي في وقت سابق، بعد إنزال جوي وتغطية مدفعية من التحالف الدولي.

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