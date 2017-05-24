تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا قالوا إنها للحارس الشخصي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي شبهه النشطاء بالمطرب الشعبي، “أبو الليف”.

وقال النشطاء إن حارس أردوغان يشبه إلى حد كبير “أبو الليف”، كما علقوا أيضا: “أكتر واحد فرحان بنفسه وماشي يبصبص للستات”.

وأضاف النشطاء أن معظم طاقم حراسة أردوغان نسخ من مهند وكريم اللذين جذبا الجمهور المتابع للمسلسلات التركية.

والتقطت الصور من داخل أحد الفنادق بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الذي يمكث فيه طاقم حراسة أردوغان تمهيدًا لحضوره قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، المقرر لها غدًا.