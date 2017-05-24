تجديد بروتوكول التعاون بين قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ومؤسسة "مصر الخير"2017-05-24 12:44:48
أكد اللواء محمد يوسف مدير قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان الاهتمام بحقوق الانسان هو الركيزة الاساسية في سياسات الوزارة .
وأضاف “يوسف ” خلال توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ومصر الخير بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة اليوم الأربعاء ، ان مصر الخير مؤسسة فاعلة فى الاهتمام بدعم النشاطات المجتمعية ، وتتبنى دائما مبادرات هامة لدعم النفع العام وتنمية الانسان.
وقامت وزارة الداخلية، اليوم، بتجديد بروتوكول التعاون المبرم بينها وبين مؤسسة “مصر الخير” والمتعلق بتطوير أماكن الاحتجاز وتحسين الظروف المعيشية للمحبوسين ومساعدة الغارمين.
وشهد توقيع البروتوكول اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ممثلا عن وزارة الداخلية، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى الاستمرار في تنفيذ البروتوكول السابق المتعلق بتطوير أماكن الاحتجاز وتحسين الظروف المعيشية للمحبوسين وتجهيز غرف الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية بأجهزة تكييف هواء .
كما يهدف إلى فك كرب الغارمين المحبوسين بالسجون المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة مع السعي لتوفير فرص عمل للمحتاجين منهم عقب الإفراج عنهم.
ويشمل البروتوكول أيضا توفير فرص عمل لأسر شهداء الشرطة من جراء العمليات الإرهابية خاصة الأفراد ورعاية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمسنات والأيتام .
ويأتي توقيع البروتوكول بين وزارة الداخلية ومؤسسة “مصر الخير” تنفيذا لتوجيهات اللواء محدي عبد الغفّار وزير الداخلية بتعزيز أُطر التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة تعضيدا لأواصر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن .
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