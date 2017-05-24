أفادت مصادر صحفية أمريكية، أن كلفة زيارة ترامب إلى إسرائيل بلغت حوال 100 مليون دولار أمريكي، شملت استئجار فندق بأكمله جهز بنوافذ مضادة للصواريخ والقذائف وغيرها من الإجراءات والتدابير المكلفة.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب الذي قضى نحو 28 ساعة في إسرائيل، كلف الأمريكيين الملايين من الدولارات التي سترغم المواطنين على دفعها كضرائب. وكان ترامب قد استأجر فندق الملك داوود الذي يعد من أغلى وأرقى الفنادق في إسرائيل، وقام الفريق الأمني التابع للرئيس ترامب بتجهير الغرف بتقنيات سرية وعوازل صوت بالإضافة إلى تركيب نوافذ مقاومة للصواريخ والقذائف.

وشملت التدابير الأمنية إغلاق كل المؤسسات والمحلات التجارية الملاصقة للفندق والتي دفع لها ترامب تعويضات عن كل ساعة، بالإضاقة إلى إغلاق بعض الشوارع والممرات التي كان فريق ترامب قد أعدها لتنقل الرئيس.