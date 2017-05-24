الرياضة تحسن من قدرة المرضى على أداء المهام اليومية

كشف بحث جديد أن ممارسة الرياضة تخفف من أثار بعض الأمراض وتساعد المرضى على أداء مهامهم اليومية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن باحثين اكتشفوا أن ممارسة الرياضة لها تأثير إيجابي على أكثر من 85 بالمائة من قدرة المؤشرات الوظيفية والبدنية لدى المرضى الذين يعانون من أكثر من 20 نوعا من الأمراض من بينها الزهايمر والسكر من النوع الثاني وأنواع معينة من السرطان.

وأشارت النتائج – التي شملت إعادة النظر في 85 دراسة- إلى أن ممارسة الرياضة تعزز من قوة المريض وتوازنه فضلا عن قدرته على المشي والقيام بالمهام اليومية.

وأوضح الباحثون أن النشاط يساعد على إبعاد حالة العجز التي قد تصيب بعض ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وأجرى باحثون بجامعة يوفاسكولا بفنلندا مراجعة لتأثير العلاج بالرياضة على 22 من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا من بينها التهاب المفاصل وقصور القلب والزهايمر وأنواع معينة من السرطانات.

وكشفت النتائج أن الرياضة لها تأثير إيجابي كبير وواضح على 86 بالمائة من الأداء الجسدي ومؤشرات القدرة الوظيفية مثل التوازن والقيام بالمهام اليومية.