بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة الى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ... فيما يلى نص البرقية : -

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يظل أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وإزدهار .. وكل عام وسيادتكم بخير .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية..جاء بها :-

“يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء..وكل عام و سيادتكم بخير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ” ..جاء بها :-

“يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المُعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير”.