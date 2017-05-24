كد الطبيب الفرنسى اريك مولنز، الذي يعمل في “معامل أبحاث النوم” فى مدينة “آلبى” الفرنسية ، أن نوم القيلولة هو فترة لراحة الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص النوم حتى يستطيعون تكملة اليوم فى صحة حتى الليل.

وأوضح الطبيب الفرنسى أن القيلولة لمدة 20 دقيقة تساعد على خفض أخطار حوادث الطرق وتحسن الذاكرة وتحرر الإبداع وتخفف الضغط وتعمل على توازن الجهاز العصبي وهى مفيدة للهضم والقلب.

وأكد أن نوم القيلولة ليس قاصرا على الأطفال وكبار السن وإنما أيضا للشخص العادي لمدة من 10 - 20 دقيقة ، لما له من فوائد عديدة فهي تعمل على تخفيض مستوى الهرمون المرتبط بالضغط النفسي وتساعد على إعادة العضلات إلى وضعها وتلعب دورا فى بناء الخلايا العصبية وتحسن التركيز والذاكرة .