قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن دعاة وأئمة الأوقاف أكدوا خلال مشاركتهم في الأمسيات الدينية والدروس بالمساجد في نهاية خطة شهر شعبان الدعوية حسن العمل ، وأنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يستعد أفضل استعداد لشهر رمضان فهو عند الله أفضل الشهور وثوابه عظيم.

وأضاف العجمي في تصريح اليوم أنه يجب علينا جميعا التحلي بالصبر والحلم وحسن الحوار ، سائلا الله تعالى للمسلمين أن يوفقهم لصيامه وتلاوة كتابه.

ودعا الي اخراج الصدقات للفقراء والمساكين واحترام كبير السن وصلة الارحام وغض البصر وحفظ اللسان والتوبة الي الله وكثرة الدعاء.

ووجه العجمي جميع قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية إلى المشاركة الفعالة غدا الخميس في يوم النظافة بجميع مساجد المحافظة حتى يكون ذلك أفضل استعداد عملي لاستقبال المصلين ببيوت الله في شهر رمضان.