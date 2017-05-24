ليبرمان: إسرائيل لا تحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المستوطنات2017-05-24 11:48:11
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان اليوم الاربعاء ان اسرائيل لا تحتاج الى تصريح من واشنطن لبناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقال ليبرمان فى تصريحات -نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية- “لم نطلب الضوء الاخضر ولن نطلب الضوء الاخضر من الولايات المتحدة وسنعمل وفقا للمصالح الاسرائيلية”.
ونفي ليبرمان التقارير التي تفيد بأن هناك سياسة لتقييد لبناء المستوطنات، مشيرا إلى أن عملية البناء تلك تحدث وفقا لإملاءات السوق.وأضاف انه سيتم تقديم عدة الاف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين فى الضفة الغربية خلال الاجتماع القادم لمجلس التخطيط الاعلى فى الضفة الغربية يوم 7 يونيو القادم.
وقال ليبرمان “افترض اننا سنتحدث عن عدة الاف من الوحدات الجديدة فى 7 يونيو”. ولم يحدد ما اذا كانت الوحدات ستكون داخل الكتل الاستيطانية او خارجها، مشيرا الى ان مثل هذا التعيين ليس مفيدا.
وتابع ليبرمان “أنه إذا كانت هناك حاجة ماسة للإسكان في هناك”.وأردف أنه من خلال نفس المعايير، يمكن بناء منازل المستوطنين في مستوطنات أصغر مثل تلال جنوب الخليل أو مجتمعه المحلي في نوكديم.
وتحدث ليبرمان بعد ان غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسرائيل. ولم يشر خلال كلمته في القدس والاراضي الفلسطينية الى كلمة “مستوطنات” او يطالب اسرائيل علنا بمنع البناء اليهودي على حدود ما قبل 1967.
وكان ترامب قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرض قيود على بناء المستوطنات خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك في البيت الابيض في فبراير الماضي. وتم تشكيل لجنة مشتركة بين اسرائيل والولايات المتحدة للتوصل الى تفاهم فيما يتعلق ببناء المستوطنات ولكن دون التوصل الى اى نتائج.
غير أن مجلس الوزراء الأمني أعلن أن إسرائيل ستحاول قدر الإمكان عدم بناء مستوطنات جديدة. كما تحدث ليبرمان في الماضي عن حكمة البناء فقط في الكتل الاستيطانية وليس خارجها.
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